Первые находки из нового раскопа показали псковские археологи

09:07, 04 октября 2024, ПАИ

Первые находки из нового раскопа показали псковские археологи в телеграм-канале «Псковская археология».

Новый раскоп находится на Плехановском посаде (до XX века – Петровский). Он представлял собой ремесленное поселение за пределами средневековых крепостных стен вдоль исторической дороги из Пскова в Новгород.

Раскопы прошлых лет показали, что поселение на этом месте возникло в XV веке, а его жители занимались первичной обработкой железа. Эта информация подтверждается и новым раскопом: на данный момент в нем раскрыты остатки дома XIX – начала XX века с развалинами печи, вокруг которого сохранился культурный слой XVI-XVII веков. С уровня современной поверхности в слое встречаются металлургические шлаки.

«В первые же дни у раскопа появился свой фарфоровый покровитель», – отметили археологи, обратив внимание на фотографию фарфорового петушка.