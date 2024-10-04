Любимыми учителями псковичи чаще всего называют преподавателей русского языка и литературы

09:12, 04 октября 2024, ПАИ

Любимыми учителями псковичи чаще всего называют преподавателей русского языка и литературы, сообщается в опросе SuperJob.

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, псковичи чаще всего называли русский язык и литературу (18%). На втором месте — математика (14%), а на третьем — история (10%). 8% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.



В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики. У 1 из 8 псковичей нет любимого учителя.



5 октября в России отмечают День учителя. 6 из 10 псковичей (58%) положительно относятся к празднику: 26% относятся к нему с любовью, 32% отмечают, что он им нравится. 40% назвали свое отношение нейтральным, 1% респондентов заявили, что не любят этот день.

Псковичи старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (65%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (67%).