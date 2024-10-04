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Общество

Урок безопасности провели газовики для школьников Пскова

Урок газовой безопасности провели для четвероклассников школы № 11 Пскова. Мероприятие прошло в учебном классе аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Во время занятия специалисты рассказали школьникам в игровой форме о том, как правильно пользоваться приборами, а также о том, как себя вести, если обнаружили запах газа. Кроме прочего, детям пояснили о важности внимательного отношения к собственной безопасности и опасности угарного газа. Также школьники смогли узнать, как добывается природный газ и попадает в дома, о его полезных и опасных свойствах.

Главный инженер и заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова отметила, что подобный формат урока делает информацию более доступной и интересной для детей. «У многих в домах используется газовое оборудование, поэтому полученные знания и навыки пригодятся не только в успешном прохождении этапов конкурса, но в повседневной жизни», – подчеркнула она.

Эти новые знания дети смогут применить уже на этапах 21-го областного конкурса «Я и пожарная безопасность».

Добавим, что впервые конкурс провели больше двадцати лет назад. За это время в нём смогли принять участие более 110 тысяч учащихся 4-х классов. В каждой школе региона создают дружины юных пожарных. Дети могут изучать правила пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на водных объектах и при пользовании газом в быту. Кроме прочего, они больше узнают о профессии газовика, спасателя, пожарного и энергетика.

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