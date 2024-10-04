Зампред комитета по здравоохранению встретилась с целевиками медуниверситета имени Мечникова

10:20, 04 октября 2024, ПАИ

В Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова прошла встреча заместителя председателя регионального комитета по здравоохранению Ирины Жаворонковой с целевыми студентами первого курса и целевыми ординаторами. В этом году в вуз поступило 13 целевых студентов на «Лечебное дело» и 20 на программы ординатуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета.

Комитет является одним из заказчиков целевой подготовки студентов и ординаторов для медицинских организаций региона. Целевая подготовка дает возможность студентам не только получить знания и навыки, но и гарантирует трудоустройство в учреждениях здравоохранения региона, что способствует улучшению общего уровня медицины в области.

«Эта инициатива также демонстрирует взаимное сотрудничество между образовательными учреждениями и системой здравоохранения», – отметили в комитете.