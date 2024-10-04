Голосование за лучшего участкового стартует в Псковской области 7 октября

10:30, 04 октября 2024, ПАИ

Онлайн-голосование за лучшего участкового стартует в Псковской области с 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Голосование продлится до 16 октября. По его окончании определят победителя регионального этапа.

Добавим, что Всероссийский конкурс «Народный участковый» стартовал 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводился в каждом регионе на районном уровне.

Информация о каждом претенденте на звание размещена на сайте УМВД России по Псковской области. Каждый голосующий может выбрать участкового, которого посчитает самым достойным. После этого нужно нажать кнопку «голосовать».

После регионального этапа, в ноябре, состоится всероссийский этап. В рамках него определят победителя. Награждение пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.