Одиннадцать нелегалов выявили полицейские в Псковской области

10:54, 04 октября 2024, ПАИ

Одиннадцать иностранцев, нелегально находящихся в России, выявили псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области















В рамках операции «Нелегал-2024» сотрудники регионального УМВД России при силовой поддержке сотрудников спецподразделения регионального управления Росгвардии провели более 70 проверок мест концентрации иностранных граждан. В результате этих проверок было выявлено 60 нарушений миграционного законодательства.

Всего за период операции полицейские установили 11 иностранцев, которые находятся в России нелегально. Все иностранные граждане были привлечены к административной ответственности, им также запрещён въезд в Россию.