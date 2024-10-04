Одиннадцать нелегалов выявили полицейские в Псковской области
Одиннадцать иностранцев, нелегально находящихся в России, выявили псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В рамках операции «Нелегал-2024» сотрудники регионального УМВД России при силовой поддержке сотрудников спецподразделения регионального управления Росгвардии провели более 70 проверок мест концентрации иностранных граждан. В результате этих проверок было выявлено 60 нарушений миграционного законодательства.
Всего за период операции полицейские установили 11 иностранцев, которые находятся в России нелегально. Все иностранные граждане были привлечены к административной ответственности, им также запрещён въезд в Россию.
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