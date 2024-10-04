Делегация социальной защиты Псковской области посетила мурманских коллег

11:33, 04 октября 2024, ПАИ

Делегация псковских работников из сферы социальной защиты с рабочим визитом посетила Мурманскую область, сообщили ПАИ в комитете по социальной защите Псковской области.

В псковскую делегацию вошли руководство регионального комитета по соцзащите, а также директора псковских стационарных учреждений социального обслуживания.

Псковичи познакомились с опытом работы мурманских коллег по оказанию стационарных социальных услуг в учреждениях психоневрологического профиля, использованию социальных сетей как механизма социализации получателей социальных услуг, реализации программ адаптации пожилых людей в учреждениях соцзащиты, реализации проектов различных видов творческой и спортивной активности подопечных с учетом междисциплинарного подхода.

Делегация посетила социальные учреждения городов Апатиты и Мончегорск, а также побывала в Министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Кроме того, в рамках рабочего визита была достигнута договоренность о развитии и укреплении межрегиональных связей в сфере предоставления социальных услуг в будущем.