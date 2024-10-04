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Общество

Участки нескольких улиц в Пскове перекроют из-за работ по газоснабжению

Движение транспорта по нескольким улицам в Пскове перекроют для проведения работ по газоснабжению. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Участки нескольких улиц в Пскове перекроют из-за работ по газоснабжению. Фото: ПАИ

Для проведения работ по строительству инженерных сетей газоснабжения сегодня, 4 октября, до 17:00 будет закрыт участок дороги в Каменном переулке в районе домов № 1 и № 3.

С 7 по 9 октября будет перекрыто движение по одной полосе проезжей части улицы Гущина в районе дома № 16, а с 10 по 18 октября – в районе дома № 4.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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