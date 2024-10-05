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Спорт

Подведены итоги Кубка Псковской области по гребле на байдарках и каноэ

Подведены итоги Кубка Псковской области по гребле на байдарках и каноэ, который прошёл на базе «Ника» 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Подведены итоги Кубка Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях, помимо псковских спортсменов, участвовали гребцы из Тверской и Новгородской областей.

На дистанции 20 километров на байдарках псковская участница молодёжной сборной России Елизавета Кожевина заняла первое место среди девушек 2009 года рождения. Второе место досталось псковичке Ксении Игнатьевой. Эту же дистанцию на каноэ среди юношей 2009 года рождения быстрее всего прошёл Святослав Бобров. У юношей на байдарках бронзу завоевал Владимир Бебекин.

Среди ветеранов соревнования на десятикилометровой дистанции на байдарках выиграл пскович Сергей Вебс, а на каноэ – Владимир Васильев.

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