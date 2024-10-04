Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Модульная врачебная амбулатория откроется в Писковичах по нацпроекту

Модульная врачебная амбулатория возводится в деревне Писковичи Псковского района в рамках реализации президентского национального проекта «Здравоохранение». Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Фото: pskov.ru

В здании будут кабинеты педиатра и терапевта, регистратура, смотровая, процедурные и прививочные кабинеты, помещение для хранения лекарств. Учреждение будет оборудовано с учетом возможности обслуживания пациентов из числа маломобильных групп населения. Стоимость проекта – порядка 23 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Фото: pskov.ru

Сейчас ведутся работы по подключению здания к инженерным сетям и благоустройству прилегающей территории.

«По итогам получать медпомощь в комфортных условиях смогут более 2 тысяч жителей деревни Писковичи и других близлежащих населенных пунктов Псковского района», – рассказала Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 октября 2024

Почти 13 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Псковской области
04 октября 2024

Псковичка выиграла в лотерею пять миллионов рублей
04 октября 2024

Путь к успеху: как Людмила Яковлева из Псковской области стала заслуженным ветеринаром
04 октября 2024

До нуля градусов опустится температура воздуха в Псковской области 5 октября
04 октября 2024

Участники российско-белорусского слёта студотрядов в Пскове исследуют барсиков
04 октября 2024

Звания и награды вручили псковским сотрудникам МЧС ко Дню гражданской обороны
04 октября 2024

Заслуженный ветеринар из Псковской области рассказала о том, как пришла в профессию
04 октября 2024

В Псковском музее-заповеднике отпразднуют Покров

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...