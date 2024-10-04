Модульная врачебная амбулатория откроется в Писковичах по нацпроекту
Модульная врачебная амбулатория возводится в деревне Писковичи Псковского района в рамках реализации президентского национального проекта «Здравоохранение». Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
В здании будут кабинеты педиатра и терапевта, регистратура, смотровая, процедурные и прививочные кабинеты, помещение для хранения лекарств. Учреждение будет оборудовано с учетом возможности обслуживания пациентов из числа маломобильных групп населения. Стоимость проекта – порядка 23 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.
Сейчас ведутся работы по подключению здания к инженерным сетям и благоустройству прилегающей территории.
«По итогам получать медпомощь в комфортных условиях смогут более 2 тысяч жителей деревни Писковичи и других близлежащих населенных пунктов Псковского района», – рассказала Марина Гаращенко.
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