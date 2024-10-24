Космос и танцы. Как Екатерина Бударина делала шаги вперёд

17:22, 24 октября 2024, ПАИ

Танцы – та энергия, которая заряжает практически каждого человека. 12 лет стажа, более тысячи учеников и огромное желание развиваться и идти вперёд – то, чем может гордиться руководитель одной из псковских танцевальных студий Екатерина Бударина.

Мы погрузились в мир Екатерины и узнали, как она начала свой путь в танцевальной индустрии, что стало толчком для организации масштабного фестиваля и с какими вызовами ей пришлось столкнуться на этом пути.

От танцев в школе до знакового разговора: как в жизни Екатерины Будариной начался новый этап

– Катя, расскажи, пожалуйста, как всё началось? С чего началась твоя любовь к танцевальному делу?

– Однажды подруга позвала меня на свой отчётный концерт. Тогда мне было около 12 лет. Отчетливо помню, что пришла вместе с папой и вдохновилась их концертом. Мне захотелось быть среди них. Так и произошло. После двух лет тренировок в ансамбле я ушла из коллектива и был перерыв, после которого пробовала ходить на танцы, но уже в современном направлении. Непрерывно и с огромным интересом начала заниматься танцами только с 10-го класса. Спустя год тренировок мне предложили вести свою первую группу.

– А как ты пришла к тому, чтобы открыть свою студию?

– Если честно, я никогда не думала, что такое произойдёт в моей жизни, – я вовсе не планировала связывать свою жизнь с танцами. Тогда на мой путь меня навёл разговор с администратором прошлой студии, где я преподавала. Она тогда в шутку сказала: «Тебе с твоим количеством групп уже можно делать свой отчётный концерт». В тот момент я и задумалась, а почему бы и нет. Долго размышляла на эту тему и морально зрела для очень важного разговора с руководителем на тему моего ухода из школы танцев. Смотря на своих учеников, я видела своих единомышленников. Тогда мне было 22 года, я только окончила университет и понятия не имела, куда приведет моя идея.

Копилка и плакат со специями – как открыть дело своей жизни и решиться на новое

– Очевидно, что открытие своего дела – достаточно трудный этап. Можешь поделиться, пожалуйста, было ли тебе сложно?

– Когда я только начинала своё дело, у меня была копилка, куда я откладывала деньги в течение полугода. Так я накопила на самые второстепенные вещи: краску, материалы и ламинат. Параллельно работала в школе в продленке с детьми, вечерами вела занятия, а в перерывах раскручивала социальные сети. Не скрою – моментами было трудно, да и сейчас бывает. Не без этого. На сегодняшний день я преподаю уже 12 лет и на самом деле очень боюсь называть эту цифру. Через меня прошло и до сих пор проходит огромное количество учеников, и я каждому из них благодарна.

– На мой взгляд, у студии интересное название. Почему твой выбор пал именно на Space dance company?

– Тогда я с подругой сидела в кафе, увидела плакат со специями. Мы перебирали самые разные названия. Подруга предложила мне слово «space», я приписала «dance», а для целостности мы решили добавить ещё и «company». Я, кстати, не знаю, при чем тут специи, но они уж очень мне запомнились и теперь ассоциируются с тем, как появилось название

– А у тебя никогда не возникало желание всё бросить?

– Знаю, что каждый второй, если не первый, творческий человек сталкивается с таким состоянием – выгорание. Иногда ты настолько устаёшь, что возникает желание поставить всё на паузу. Важно дать себе время на отдых в такие моменты. Когда отдых действительно отдых, ты начинаешь скучать, тебе хочется самому врываться и что-то планировать. Лично мне хватает трёх дней ничегонеделания. Я пока не представляю, что должно произойти, чтобы действительно всё бросить, даже ковид пережили, а это были ох какие сложные времена. Да, бывают сложные моменты, когда хочется поплакать, но я беру себя в руки и продолжаю работать дальше.

– Знаю, что ты замужем и у тебя есть ребёнок. А сложно ли совмещать такую активную работу с семьёй?

– Может, со стороны кажется, что мне удаётся всё, однако так выходит не всегда. Конечно, совмещать порой тяжело, но я всегда стараюсь находить время для семьи. Нам очень важно быть вместе, поэтому мы пытаемся куда-нибудь вместе выбираться, чтобы просто побыть друг с другом. Это очень помогает.

Делай то, что заряжает, – будет итог

– Вот уже четвёртый год подряд ты организовываешь в Пскове фестиваль «Шаг вперёд», который объединяет танцоров не только из нашего города, но и из других регионов: Санкт-Петербурга, Твери, Острова, Великого Новгорода. Как ты решилась на это и почему возникла такая идея?

– У меня появилось сильное желание сделать мероприятие таким, каким вижу его я. Это на самом деле как подготовка к свадьбе – интересный глобальный процесс. Каждый год фестиваль увеличивается в масштабах, к нам приезжают новые люди. За четыре года я получила неимоверное количество отзывов и поняла, что мы делаем очень достойное мероприятие. Когда тебе нравится то, что ты делаешь, это не может не откликаться в людях.

– А пришлось ли тебе столкнуться с вызовами во время организации фестиваля?

– Один раз мероприятие проходило сразу на двух площадках. Всё шло по плану, но на одной из них возникла проблема: человек, который отвечал за звук, не был поставлен в известность, что он нужен будет именно в эту дату. К счастью, человек, без которого было бы невозможно дальше проводить фестиваль, приехал, всё обошлось. Это рабочие процессы – такое тоже случается и к этому надо быть готовым.

– Есть ли у тебя планы на развитие фестиваля?

– Однозначно да. В этом году фестивалю будет пять лет – первый юбилей! Хочется сделать его особенным. Сейчас я в поиске новых идей – планирую внести что-то свежее в формат. Хочется сделать этот год незабываемым.

– А есть ли то, что бы ты хотела изменить в танцевальной индустрии города?

– Хотелось бы как можно чаще встречаться с руководителями студий и различных объединений. Я со многими общаюсь, но хотелось бы проводить встречи почаще, чтобы обмениваться идеями и развивать танцы в Пскове.

– Напоследок. Сможешь, пожалуйста, поделиться ценным уроком, который ты извлекла из танца?

– Делай то, что нравится! Люби! Поступай от сердца. Так, как ты смотришь на этот мир, он смотрит на тебя. Думаю, это именно то, что я получила благодаря танцам. Это то, что помогает мне двигаться вперёд и не сдаваться, когда бывает тяжело.

Беседовала Анастасия Кюннап