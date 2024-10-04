Звания и награды вручили псковским сотрудникам МЧС ко Дню гражданской обороны

13:12, 04 октября 2024, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области получили специальные звания и благодарности ко Дню гражданской обороны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области













Начальник Главного управления Сергей Лаврухин вручил сотрудникам ведомства очередные специальные звания среднего начальствующего состава, а также благодарности за заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и в связи с празднованием Дня гражданской обороны.

Звание «старший лейтенант внутренней службы» присвоено инспектору отделения ФПС ГПС отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения, лейтенанту внутренней службы Владиславу Васильеву, инспектору ОНДиПР по городу Пскову УНДиПР, лейтенанту внутренней службы Дарье Сагал, а также старшему дознавателю ОНДиПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНДиПР, лейтенанту внутренней службы Алексею Терентьеву.