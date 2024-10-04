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Происшествия

Косметику и товары для дома на 20 тысяч рублей украла псковичка из магазина

Двух жителей Пскова задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Около 11:00 в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 72-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты на две тысячи рублей.

В 19:00 поступило сообщение, что в магази не на улице Труда сработала кнопка тревоги.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала товары для дома и косметические принадлежности на сумму 20 тысяч рублей.

Росгвардейцы доставили жителей города в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.

По данным фактам проводятся проверки.

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