Косметику и товары для дома на 20 тысяч рублей украла псковичка из магазина
Двух жителей Пскова задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Около 11:00 в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.
Прибыв на место, росгвардейцы задержали 72-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты на две тысячи рублей.
В 19:00 поступило сообщение, что в магази не на улице Труда сработала кнопка тревоги.
В магазине сотрудники Росгвардии задержали 40-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала товары для дома и косметические принадлежности на сумму 20 тысяч рублей.
Росгвардейцы доставили жителей города в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.
По данным фактам проводятся проверки.
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