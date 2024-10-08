Центр «Мой бизнес» в Псковской области принимает заявки на международную бизнес-миссию в Казахстане

10:02, 08 октября 2024, ПАИ

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») проводит приём заявок на участие в международной бизнес-миссии в Казахстане. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Участие в бизнес-миссии в Республике Казахстан с 18 по 22 ноября – это отличная возможность для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность, расширить границы своего бизнеса и найти новых партнёров.

Центр поддержки экспорта предоставит всю необходимую помощь и поддержку для успешного участия в бизнес-миссии, включая:

– организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями в иностранном государстве;

– аренду помещения для переговоров;

– техническое и лингвистическое сопровождение переговоров;

– перевозку участников от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий и т. д.

К участию приглашаются предприятия строительной и пищевой промышленности, которые уже осуществляют экспорт в Казахстан или планирующие выйти на зарубежный рынок.

Чтобы принять участие в бизнес-миссии, необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Телефон: (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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