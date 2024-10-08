Центр «Мой бизнес» в Псковской области принимает заявки на международную бизнес-миссию в Казахстане
Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») проводит приём заявок на участие в международной бизнес-миссии в Казахстане. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Участие в бизнес-миссии в Республике Казахстан с 18 по 22 ноября – это отличная возможность для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность, расширить границы своего бизнеса и найти новых партнёров.
Центр поддержки экспорта предоставит всю необходимую помощь и поддержку для успешного участия в бизнес-миссии, включая:
– организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями в иностранном государстве;
– аренду помещения для переговоров;
– техническое и лингвистическое сопровождение переговоров;
– перевозку участников от места прибытия в иностранное государство до места размещения и от места размещения к местам проведения мероприятий и т. д.
К участию приглашаются предприятия строительной и пищевой промышленности, которые уже осуществляют экспорт в Казахстан или планирующие выйти на зарубежный рынок.
Чтобы принять участие в бизнес-миссии, необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Телефон: (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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