Два вездехода пополнили автопарк псковского Противопожарного лесного центра
Два вездехода «Тингер» пополнили автопарк Противопожарного лесного центра Псковской области благодаря президентскому нацпроекту «Экология». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
На данный момент годовой план выполнен. Это последняя в 2024-м году поставка техники, уточнил глава региона.
«Вездеходы отечественного производства, их изготавливают в Вологодской области. Теперь наш Противопожарный лесной центр на 100 % укомплектован техникой в соответствии с требованиями нацпроекта», – уточнил губернатор.
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