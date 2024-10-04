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Два вездехода пополнили автопарк псковского Противопожарного лесного центра

Два вездехода «Тингер» пополнили автопарк Противопожарного лесного центра Псковской области благодаря президентскому нацпроекту «Экология». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Два вездехода пополнили автопарк псковского Противопожарного лесного центра. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

На данный момент годовой план выполнен. Это последняя в 2024-м году поставка техники, уточнил глава региона.

«Вездеходы отечественного производства, их изготавливают в Вологодской области. Теперь наш Противопожарный лесной центр на 100 % укомплектован техникой в соответствии с требованиями нацпроекта», – уточнил губернатор.

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