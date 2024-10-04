На 2,2% выросла погрузка на железной дороге в Псковской области

16:24, 04 октября 2024, ПАИ

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области за девять месяцев этого года составила 375,2 тысячи тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За девять месяцев было погружено 120,1 тысячи тонн лесных грузов (рост в 1,9 раза к январю – сентябрю 2023 года), 62,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов (рост в 1,3 раза), 21,4 тысячи тонн зерна (+8,5%), 32,6 тысячи тонн лома чёрных металлов (-9,1%), 129,1 тысячи тонн строительных грузов (-21,2%).

В сентябре 2024 года на железнодорожных станциях в Псковской области погружено 37,6 тысячи тонн грузов, что на 6,3% меньше сентября прошлого года.