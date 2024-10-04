Память десантников 6-й роты и лётчика Тимура Апакидзе почтили депутаты Северо-Запада

16:44, 04 октября 2024, ПАИ

Памятные места, связанные с ратной славой псковской земли, посетили члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу – представители законодательных органов Северо-Западного федерального округа приехали в Псков для участия в двухдневном заседании профильного комитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты возложили цветы к мемориалу «Купол» в деревне Черёха Псковского района, почтив минутой молчания память героев-десантников 6-й роты.

Затем парламентарии посетили памятник Герою России военному лётчику Тимуру Апакидзе. Мемориальный комплекс расположен в 65 км от Пскова вблизи деревни Черепягино Островского района на месте гибели прославленного лётчика-снайпера. Представители делегаций законодательных органов СЗФО почтили память Героя Россия и возложили цветы к подножию памятнику.