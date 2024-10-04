Полиция проводит проверку по факту массовой гибели дворовых животных в Острове

16:57, 04 октября 2024, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту массовой гибели животных в одном из дворов в Острове.

Как стало известно корреспонденту ПАИ, в ОМВД России по Островскому району по данному факту проводится проверка.

Напомним, в одном из дворов на улице Меркурьева за пять дней погибли пять уличных собак, две домашние, а также два кота.