Полиция проводит проверку по факту массовой гибели дворовых животных в Острове
Полиция проводит проверку по факту массовой гибели животных в одном из дворов в Острове.
Как стало известно корреспонденту ПАИ, в ОМВД России по Островскому району по данному факту проводится проверка.
Напомним, в одном из дворов на улице Меркурьева за пять дней погибли пять уличных собак, две домашние, а также два кота.
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