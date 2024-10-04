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Псковские волонтеры участвуют в гуманитарной миссии в Курской области

Псковские волонтеры Елена Иванова, Кристина Шершнева и Анна Антонова участвуют в гуманитарной миссии в Курской области, пишет «Псковская правда».

Псковские волонтеры участвуют в гуманитарной миссии в Курской области. Фото предоставлено пресс-службой Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

Елена Иванова участвует в гуманитарной миссии впервые. «Работа с людьми, которые находятся в беде, с гуманитарным грузом, это все для меня первый опыт» – отметила она.

Волонтер поделилась, что работа ведется ежедневно. В пункт выдачи гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома и прибывшим в Курск из приграничья, открытый Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и МЧС России, поступают сотни тонн гуманитарного груза. Волонтеры сортируют гумпомощь по пакетам и выдают ее нуждающимся людям.

Кристина Шершнева была готова ехать в Курск сразу, как поступила информация от центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, что нужны добровольцы. В волонтерской организации она состоит уже более четырех лет. «Я не смогла остаться в стороне, когда люди находятся в беде. Неоднократно участвовала в гуманитарных миссиях на территории Псковской области, опыт работы имеется и он колоссальный»», – рассказала Кристина.

По словам Анны Антоновой, гуманитарную помощь ежедневно получают около тысячи семей. Волонтеры собирают наборы, которые потом раздают нуждающимся. «На складе, куда поступает гуманитарка, есть всё: от продуктов питания и предметов личной гигиены, до постельного белья. Помощь получают те, кто вынужденно покинул свои дома и прибыл в Курск из приграничья», – рассказала Анна Антонова.

В команде добровольцев, работающих в Курске, волонтеры из Хабаровского, Красноярского, Алтайского краев, Республик Коми, Хакасия, Якутия, Удмуртия и Тыва, Московской, Омской и Новосибирской и областей.

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