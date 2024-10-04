Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней

17:10, 04 октября 2024, ПАИ

Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях в 2025 году.

В честь Дня защитника Отечества жители России будут отдыхать с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня – с 8 по 9 марта. Майские праздники в общей сложности продлятся восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Четыре дня подряд (с 12 по 15 июня) россияне также будут отдыхать в честь Дня России.

Ноябрьские праздники, приуроченные ко Дню народного единства, продлятся со 2 по 4 ноября.

Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях в 2025 году.