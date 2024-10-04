Псковские студенты-архитекторы могут поучаствовать в обновлении городов России

17:15, 04 октября 2024, ПАИ

Продолжается приём заявок на участие в национальном студенческом конкурсе «Благоустрой!». Его цель – разработка проектов по благоустройству городских территорий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию приглашаются студенты архитектурно-строительных специальностей всех российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет. Можно участвовать как индивидуально, так и в команде до пяти человек.

Конкурс состоит из трёх этапов и включает два образовательных акселератора. В ходе них ведущие эксперты в области архитектуры, проектирования, урбанистики и градостроительства расскажут об особенностях разработки проектов благоустройства различных городских пространств. Также они поделятся со студентами своим опытом и практическими решениями в сфере урбанистики и архитектуры.

После обучения в рамках акселераторов участники конкурса должны будут разработать собственный проект по благоустройству. У будущих архитекторов появляется шанс воплотить свои идеи и преобразить родные города. Например, можно попробовать создать проект обновления центральной городской площади в Пустошке.

При разработке проектов важно учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Конкурс проводится по шести номинациям: «Парковые территории», «Центральные площади», «Набережные территории», «Дворовые территории», «Научные детские площадки» и «Объекты туристской инфраструктуры». Заявки принимаются до 15 октября на сайте благо-устрой.рф.

Полуфиналисты конкурса представят свои работы на всероссийском голосовании, в ходе которого будут выбраны объекты благоустройства. В случае победы проекты реализуют по программе национального проекта «Жильё и городская среда». К работе над ними привлекут автора проекта в качестве члена рабочей группы.

В финале конкурса жюри выберет три лучших проекта в каждой номинации. Победители конкурса в каждой из номинаций смогут отправиться в архитектурную экспедицию от корпорации «Росатом» в один из городов атомной энергетики России в 2025 году, а также пройти стажировку в ведущих архитектурных бюро от общероссийской организации «Городские реновации» и проектной мастерской «Городские зодчие».

Автор лучшего проекта получит главный приз конкурса – гран-при в размере один млн рублей.

Организаторами конкурса выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минстроем России и Институтом развития ДОМ.РФ с целью вовлечения молодежи в вопросы формирования комфортной городской среды и создания библиотеки креативных решений по благоустройству городских пространств.