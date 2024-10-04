Новый руководитель возглавит клинико-диагностическую лабораторию псковской инфекционки

20:27, 04 октября 2024, ПАИ

Алия Исламнурова стала исполняющей обязанности заведующей клинико-диагностической лабораторией Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В 2012 году врач окончила Северный государственный медицинский университет по специальности «медицинская биохимия». В 2013 году получила диплом о прохождении интернатуры на направлении «клинической лабораторной диагностики». Имеет профессиональную переподготовку: «Вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» и «Лабораторная диагностика в трансфузиологии».

Алия Исламнурова переехала в Псковскую область из города Архангельска. Стаж работы – 11 лет.

«Клинико-диагностическая лаборатория приятно удивила своим оснащением и, самое главное, коллективом. Все сотрудники очень опытные и дружные. Я рада стать частью такого слаженного коллектива и надеюсь на успешное сотрудничество», – отметила новый руководитель подразделения.