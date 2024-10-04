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Нескучные октябрьские выходные в Пскове – как провести

Как интересно и с пользой провести первые октябрьские выходные в Пскове – свои рекомендации опубликовал в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Вместе с детьми можно отправиться на музыкальное шоу «Синий трактор в городе». Место проведения: Дом офицеров (Кирсанова, 5а). Мероприятие пройдёт в субботу, 5 октября, начало в 12:00.

Спектакль про невероятные путешествия голубя Петра можно посмотреть в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13). Мероприятия пройдёт 5 и 6 октября. Начало в 11:00 и 13:00.

Космическое погружение можно осуществить с помощью Псковского планетария (Советская, 64а). Мероприятие пройдёт 5 октября. Начало сеансов в 12:00, 13:00 и 14:00.

День открытых дверей пройдёт в Доме ремёсел (Некрасова, 8). Все желающие смогут посетить выставку и поучаствовать в мастер-классах. Мероприятие состоится 5 октября. Начало в 13:00.

Также можно поддержать юных артистов на их посвящении в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) в это воскресенье, 6 октября. Начало в 12:00.

За спуском новой 20-местной лодки «Дракон» приглашают понаблюдать всех желающих. Мероприятие пройдёт в спортивной школе «Ника» (Воеводы Шуйского, 9) 6 октября. Начало в 11:00.

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