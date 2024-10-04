Детский фонд возобновил приём и оказание вещевой помощи по новому адресу в Пскове

22:37, 04 октября 2024, ПАИ

Сотрудники Детского фонда объявили о возобновлении приёма детской и подростковой одежды и обуви, игрушек и книжек. Псковичи приносят в фонд вещи по новому адресу в Пскове: улица Инженерная, 68.

Добраться до вещевого склада Детского фонда можно на общественном транспорте: автобусом № 11 до остановки «Архив» или маршруткой № 51 до остановки «Улица Алтаева». График приёма вещей с понедельника по пятницу – с 09:00 до 18:00 без обеда.

«Многие жители Запсковья очень обрадовались переезду Детского фонда. Теперь им ближе передавать вещи для детей из нуждающихся семей Псковской области», – отметила координатор программ Детского фонда Кристина Елецкая.

Фонд оказывает адресную помощь семьям при наличии документов, подтверждающих нуждаемость семьи: справки о малообеспеченности, справки ребёнка-инвалида или ходатайства государственного учреждения. Помощь оказывается только по предварительной записи.

«Семьи очень ждали, когда мы возобновим процесс оказания помощи. И как только мы объявили об открытии записи на получение вещевой помощи, у нас образовалась очередь. Сейчас ближайшая дата для записи на получение помощи – 17 октября», – добавила Кристина Елецкая.

Ранее сообщалось, что порядка 400 псковских семей ежегодно обращаются за помощью в Детский фонд.