Российские учёные изобрели новый полимер для создания костных имплантатов

23:04, 04 октября 2024, ПАИ

Учёные Казанского национального исследовательского технологического университета создают технологию производства и переработки отечественных суперконструкционных полимеров медицинского назначения. В частности, новый полимер может быть использован для изготовления черепных имплантатов, необходимых при операциях на головном мозге для замещения костной ткани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Исследования проводятся в научно-образовательном центре «Полимеры стратегического назначения» КНИТУ при поддержке программы «Приоритет-2030. Специальная часть».

В цепочке продуктов проекта уже разработана технология синтеза мономеров, получен отечественный суперконструкционный полимер полифениленсульфон.

«Уникальность нашего проекта в комплексном подходе, когда разрабатывается технология от синтеза сырья до конечных медицинских изделий, соответствующих требованиям Росздравнадзора. Каждая стадия достаточно сложная и наукоёмкая. Например, сейчас мы начинаем отработку технологии переработки полифенилсульфона, а затем с предприятиями-партнёрами будет создана линейка востребованных медицинских изделий», – рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой медицинской инженерии КНИТУ Ильдар Мусин.

Данный проект КНИТУ объединил разработчиков, производителей полимеров, предприятия медицинской промышленности и медицинские учреждения.

В перспективе – создание индустрии высокотехнологичных отечественных полимерных материалов медицинского назначения.