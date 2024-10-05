Открытый турнир по настольному теннису проходит в Себежском районе

12:20, 05 октября 2024, ПАИ

Открытый турнир Себежского района по настольному теннису, посвящённый памяти Сергея Седунова, проходит в спортзале посёлка Сосновый Бор сегодня, 5 октября. Об этом сообщается в газете «Призыв».

«Сергей – спортсмен-теннисист из Пустошки, активный участник соревнований. Но, к сожалению, он скоропостижно скончался. Этот турнир посвящён ему – прекрасному человеку, надёжному другу, профессиональному теннисисту», – отметили в газете.

В турнире принимают участие 22 спортсмена из Великих Лук, Пскова, Опочки, Пушкинских Гор, Невеля, Себежа.

В команде себежан Игорь Кущ, Сергей Огородников, Сергей Мочалов, Денис Иванов, Дмитрий Прокофьев, Иван Бранденбург, Юлия Иванова.