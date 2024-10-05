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Спорт

Открытый турнир по настольному теннису проходит в Себежском районе

Открытый турнир Себежского района по настольному теннису, посвящённый памяти Сергея Седунова, проходит в спортзале посёлка Сосновый Бор сегодня, 5 октября. Об этом сообщается в газете «Призыв».

Открытый турнир по настольному теннису проходит в Себежском районе. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

«Сергей – спортсмен-теннисист из Пустошки, активный участник соревнований. Но, к сожалению, он скоропостижно скончался. Этот турнир посвящён ему – прекрасному человеку, надёжному другу, профессиональному теннисисту», – отметили в газете.

В турнире принимают участие 22 спортсмена из Великих Лук, Пскова, Опочки, Пушкинских Гор, Невеля, Себежа.

В команде себежан Игорь Кущ, Сергей Огородников, Сергей Мочалов, Денис Иванов, Дмитрий Прокофьев, Иван Бранденбург, Юлия Иванова.

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