Более 100 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области за девять месяцев

13:38, 05 октября 2024, ПАИ

106 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло на территории Псковской области за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП 11 человек погибли и 99 получили травмы различной степени тяжести.

Статистика ДТП говорит о том, что пешеходы часто оказываются в аварийных ситуациях. Более того, они сами нередко становятся виновниками аварий. Из общего числа происшествий 30 ДТП случились по вине пешеходов, нарушивших ПДД. Чаще всего это были такие нарушения, как переход дороги вне пешеходного перехода, нахождение на проезжей части без цели перейти её и плохая видимость пешеходов на дороге.