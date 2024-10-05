В трёх муниципалитетах Псковской области ограничат движение из-за проведения ралли

14:46, 05 октября 2024, ПАИ

В связи с проведением финального этапа Кубка России и Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» под названием «Пушкинские Горы – 2024» 11–12 октября на некоторых участках дорог в Опочецком, Бежаницком и Новоржевском муниципальных образованиях будет временно перекрыто движение. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

11 октября с 12:10 до 14:50 движение ограничат на автодороге Бежаницы – Кудеверь – Болготово (от деревни Духново до деревни Шапкино) в Опочецком муниципальном округе, с 12:45 до 15:05 и с 15:15 до 17:25 – на автодороге Кудеверь – Бардово (от деревни Кудеверь до деревни Бардово) в Бежаницком муниципальном округе.

Помимо этого, 11 октября с 15:30 до 18:00 будет ограничено автомобильное движение на дороге Бежаницы – Кудеверь – Болгатово (от деревни Аксёново до деревни Туровские Холмы) в Бежаницком муниципальном округе.

12 октября с 08:50 до 11:20 и с 12:50 до 15:25 движение ограничат на автодороге Новоржев – Кудеверь (от деревни Апросово до деревни Плавно), с 10:10 до 12:45 и с 14:15 до 16:45 – на автодороге Овчино – Дубровы – Литово (от деревни Дубровы до деревни Литово) и с 10:50 до 13:30 и с 15:00 до 17:30 – на автодороге Рахнихино – Разбегаево (от деревни Рахнихино до деревни Разбегаево) в Новоржевском муниципальном округе.