Полиция приглашает псковских школьников к участию в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

14:57, 05 октября 2024, ПАИ

С 24 сентября по 27 октября на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель олимпиады – расширить знания школьников о правилах безопасного поведения на дорогах. В олимпиаде могут участвовать ученики 1–9-х классов общеобразовательных организаций. Чтобы выполнить задания, школьникам нужно зарегистрироваться на платформе и перейти на страницу олимпиады из личного кабинета.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Её организуют АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Минпросвещения России.

Госавтоинспекция приглашает детей поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде, чтобы проверить и закрепить своё знание правил дорожного движения и внести свой вклад в работу по повышению безопасности на дорогах.