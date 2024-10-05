Порядка 180 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом пробеге пробеге Роща Памяти – Гдов

15:52, 05 октября 2024, ПАИ

Порядка 180 спортсменов разного возраста приняли участие в легкоатлетическом пробеге пробеге Роща Памяти – Гдов. Об этом сообщается в газете «Гдовская заря».

В рамках пробега Гдов принял спортсменов из Пскова, Псковского района и Сланцев.

«Старт мероприятию дал гимн России. Поприветствовал гостей спортивного праздника глава Гдовского района Иван Мешков. О правилах и нововведениях в забегах рассказал главный судья соревнований Александр Шуняев. Кстати, самой многочисленной стала возрастная группа 2015-2016 г.р. Здесь заявлено более 30 мальчиков и 18 девочек», – отметили в газете.

Напомним, что мероприятие проводится уже 38 раз. Соревнования посвящены всем героям-землякам, которые в годы Великой Отечественной войны защищали Родину.