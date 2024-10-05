Районный турнир по мини-футболу прошёл в Плюссе

15:59, 05 октября 2024, ПАИ

Районный турнир по мини-футболу, посвященный Дню учителя, прошел сегодня, 5 октября, на стадионе в посёлке Плюсса. Об этом сообщается в газете «Плюсский край».

«Турнир собрал восемь команд из всех школ района, которые представили Плюссу, Заплюсье, Ляды, Должицы. На площадке царил спортивный азарт. Крики болельщиков, поддержка учителей. Здесь собрались самые активные, сильные, упорные, чтобы показать свой спортивный дух и волю к победе», – отметили в газете.

Судьи соревнований – Евгений Богданов и Юрий Кузьмин. «Отметим, что в командах, которые представляли Ляды и Заплюсье, наравне с мальчишками играли две девчонки – Варвара Дериенко и Полина Львова», – подчеркнули в газете.

По итогам турнира места распределились следующим образом. В старшей возрастной группе: первое место – команда «Плюсса-1», второе место – «Плюсса-2», третье место – «Заплюсье».

В младшей возрастной группе первое место у команды «Плюсса-1», второе место – «Плюсса-2», третье место – «Ляды».

Лучшие игроки – Егор Калакин, Никита Еременко, Тимофей Грицик, Кирилл Финне, Алексей Назаров, Полина Львова.