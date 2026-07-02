Детские сады в России осенью начнут работать по новым правилам

14:50, 02 июля 2026, ПАИ

Единый цифровой ресурс для детских садов заработает 1 сентября в России. На портале соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей, сообщает «Парламентская газета».

Ресурс станет федеральной методической библиотекой, доступной и воспитателям, и родителям, пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Среди предложенного контента – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. В него также войдёт перечень разрешённых игрушек, о составлении которого Минпросвещения рассказало ещё в феврале. Кроме того, к осени будут подготовлены рекомендации для занятий в детских садах.

«Рекомендации затронут три ключевых аспекта. Во-первых, оформление пространств – появятся современные и безопасные стандарты организации среды в группах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, содержание программ работы и проведения занятий, что усилит воспитательную составляющую. И в-третьих, музыкальное сопровождение – будут определены рекомендации по репертуару песен, используемых в детских садах», – рассказал Никита Чаплин.

Также с 1 сентября в программу всех детских садов включат проект «Добрые игры», разработанный по аналогии с «Разговорами о важном» и адаптированный для дошкольников. В мягкой форме детей будут знакомить с ценностями дружбы, взаимопомощи и уважения.