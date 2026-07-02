Безопасность в Сети и по телефону: правила, которые стоит знать каждому

14:52, 02 июля 2026, ПАИ

Ниже – простые, но важные рекомендации от МВД, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Сохраните себе и поделитесь с близкими: чаще всего преступники используют доверчивость, спешку и незнание базовых правил безопасности. Несколько базовых привычек – не отвечать незнакомцам, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать коды из сообщений – уже значительно снижают риск стать жертвой обмана.