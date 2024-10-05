Сильная магнитная буря обрушится на Землю 6 октября

18:19, 05 октября 2024, ПАИ

Сильная магнитная буря обрушится на Землю 6 октября. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ещё 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса, которые заняли, соответственно, третье и первое места в списки самых сильных в нынешнем солнечном цикле. Кроме того, в результате вспышек были выброшены два облака солнечного вещества, которые должны были вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.

Учёные считают, что первое облако уже прошло, лишь задев Землю своим разряжённым краем.

А влияние второго облака на планету началось сегодня. Вызванные этим магнитные бури будут слабыми в течение второй половины дня, а в ночь на воскресенье достигнут своего максимума – третьего уровня из пяти.

После этого космический шторм пойдёт на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, классов G2-G1, с перерывами продлятся до ночных часов вторника, 8 октября.