Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Открытое первенство по мини-футболу прошло в Невеле

Открытое первенство по мини-футболу на кубок главы Невельского муниципального округа, посвящённое 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошло в Невеле сегодня, 5 октября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

Открытое первенство по мини-футболу прошло в Невеле. Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

В соревнованиях принимали участие игроки из Великих Лук, Пустошки, Усвят, Городка (Беларусь) и Невеля.

Всего шесть команд боролись за победу в турнире.

По традиции открыл соревнования по футболу глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, в приветственном слове он пожелал победы сильнейшим.

Также слово было представлено главному судье спортивных соревнований Александру Дмитриеву, который пожелал командам футболистов успехов и рвения к победе.

Почетное право произвести первый удар по мячу было предоставлено главе Невельского муниципального округа Олегу Майорову.

Победитель и призеры были награждены кубком и медалями.

По итогам соревнований переходящий кубок в этом году достался команде из города Городок. Второе место у команды «Юность» из Невеля. Третье место заняла команда города Великие Луки «Экспресс-1».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 октября 2024

Открытое первенство по мини-футболу прошло в Невеле
05 октября 2024

Великолучанка заняла второе место на первенстве России по стрельбе из блочного лука
05 октября 2024

Районный турнир по мини-футболу прошёл в Плюссе
05 октября 2024

Порядка 180 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом забеге «Роща Памяти – Гдов»
05 октября 2024

Чемпионат Псковской области по футболу среди ветеранов прошёл в Порхове
05 октября 2024

Открытый турнир по настольному теннису проходит в Себежском районе
04 октября 2024

Четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве в развитии массового и детско-юношеского спорта подписали в Псковской области
04 октября 2024

Чемпионат Пскова по классическим шахматам стартует 10 октября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...