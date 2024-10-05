Открытое первенство по мини-футболу прошло в Невеле

18:58, 05 октября 2024, ПАИ

Открытое первенство по мини-футболу на кубок главы Невельского муниципального округа, посвящённое 81-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошло в Невеле сегодня, 5 октября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

В соревнованиях принимали участие игроки из Великих Лук, Пустошки, Усвят, Городка (Беларусь) и Невеля.

Всего шесть команд боролись за победу в турнире.

По традиции открыл соревнования по футболу глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, в приветственном слове он пожелал победы сильнейшим.

Также слово было представлено главному судье спортивных соревнований Александру Дмитриеву, который пожелал командам футболистов успехов и рвения к победе.

Почетное право произвести первый удар по мячу было предоставлено главе Невельского муниципального округа Олегу Майорову.

Победитель и призеры были награждены кубком и медалями.

По итогам соревнований переходящий кубок в этом году достался команде из города Городок. Второе место у команды «Юность» из Невеля. Третье место заняла команда города Великие Луки «Экспресс-1».