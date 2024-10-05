Десять человек эвакуировали из дома в Пскове из-за короткого замыкания проводки
Квартира загорелась в Пскове из-за неисправной проводки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Сегодня, 5 октября, в 11:19 поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Льва Толстого в Пскове. Предварительно, в одной из квартир произошло короткое замыкание электропроводки.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание в кухне на пяти квадратных метрах. Также из дома эвакуировали десять человек.
В ликвидации пожара участвовали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.
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