Десять человек эвакуировали из дома в Пскове из-за короткого замыкания проводки

19:58, 05 октября 2024, ПАИ

Квартира загорелась в Пскове из-за неисправной проводки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области













Сегодня, 5 октября, в 11:19 поступило сообщение о возгорании в квартире дома по улице Льва Толстого в Пскове. Предварительно, в одной из квартир произошло короткое замыкание электропроводки.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание в кухне на пяти квадратных метрах. Также из дома эвакуировали десять человек.

В ликвидации пожара участвовали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.