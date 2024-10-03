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Общество

Российско-белорусский слёт студенческих отрядов стартовал в Пскове

Российско-белорусский слёт студенческих отрядов стартовал в Псковском государственном университете в четверг, 3 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Слет студотрядов
    Фото: Валерия Ковалёва

К участникам обратился врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев. «Очень здорово, что такой слёт проходит у нас в Псковской области. Сегодня мы его открываем. Надеюсь, что этот слёт будет иметь долгую жизнь, поэтому пожелаем ему долголетия, а вам – классной работы, потому что у нас труд крут», – сказал он.

Кроме того, присутствующих поприветствовала проректор по молодёжной политике ПсковГУ.

«Очень приятно смотреть на эти лица! И как приятно и как здорово вместе писать эту летопись истории! Очень почётно нашему университету встречать первый российско-белорусский слёт здесь, на Псковской земле, в Псковском государственном университете. Этот год для студенческих отрядов юбилейный: 65 лет. Мероприятие слёта вошло в календарь мероприятий Союзного государства. Это очень важно и очень значимо для нас», – отметила Светлана Воднева.

Также напутственные слова присутствующим сказал секретарь первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» с правами районного комитета Полесского госуниверситета.

«От всей нашей большой студенческой семьи хочу высказать слова благодарности за возможность принять участие в мероприятии. Мы рады находиться на Псковской земле, где царит необычайная атмосфера дружелюбия и гостеприимства. Собравшись здесь, мы вновь подтверждаем нашу тесную нерушимую связь, основанную на общих ценностях, на стремлении к знаниям и гражданской позиции», – подчеркнул он.

Кроме прочего, гостей поприветствовали руководитель студенческий отрядов по СЗФО Юрий Комолятов и командир Псковского отделения РСО Алла Сердцева. Они пожелали участникам форума плодотворной работы и получения новых знаний.

На мероприятие приехали члены студенческих отрядов из Белоруссии и других регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологодской, Новгородской и других областей.

Добавим, что слёт будет проходить с 3 по 7 октября и охватит муниципалитеты Псковской области. Мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжи.

Слёт студотрядов в Пскове - событие в череде большого числа российско-белорусских проектных коллабораций, одним из основных центров которых уже несколько лет является Псковская область.

Напомним, в августе этого года в регионе с рабочим визитом побывал премьер-министр Беларуси Роман Головченко побывал в Пскове, где с губернатором Михаилом Ведерниковым актуализировал совместную псковско-белорусскую повестку сотрудничества.

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