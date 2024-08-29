Роман Головченко предложил сосредоточить сотрудничество Белоруссии и Псковской области в сфере промышленной кооперации

15:32, 29 августа 2024, ПАИ

Сосредоточить сотрудничество Белоруссии и Псковской области в сфере промышленной кооперации предложил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая проходит в правительстве региона сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Именно в эти дни самое актуальное время посетить регион. Поздравляю вас и всех жителей Псковской области с этим знаменательным событием [80-летием образования Псковской области. – ПАИ]. Вижу, что вы к празднованию этой даты подходите достаточно активно. Мы не просто друзья, не просто партнёры, но ещё и хорошие соседи. Поэтому очень уместен здесь термин «добрососедство». Но помимо географии нас связывает очень много всего, начиная от человеческих, семейных связей», – сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что знает о том, что на десятом заседании рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Белоруссии достаточно подробно разобрали все вопросы.

Кроме того, Роман Головченко уточнил, что надо сосредоточить внимание на сфере промышленной кооперации. Предприятия должны активно работать друг с другом. «Буду очень рад завтра посетить «Титан-Полимер», – сказал премьер-министр Белоруссии.

Он также уточнил, что растут и показатели в сфере сельского хозяйства.

«Уверен, что мы можем нарастить поставки сельскохозяйственной техники. Надо сориентировать потребности аграриев. С учётом того, что в денежно-кредитной сфере России напряжённая ситуация с лизингом, мы можем предложить собственный кредитный продукт, который будет приемлемым для аграриев на этом этапе. Если есть запрос на технику и упирается вопрос в деньги, то мы можем предложить более выгодные условия, если проблема в этом. Надо, чтобы специалисты поговорили», – отметил Роман Головченко.

Помимо этого, он заметил, что Белоруссия также может оказать содействие и в сфере догазификации. «Если есть потребность в привлечении газовиков, надо понимать, какой запрос. Мы можем активно отработать эту тематику», – сказал он.

«Кроме того, заметно, что вы уделяете большое внимание развитию в сфере ЖКХ. Рад, что оказалась востребована наша коммунальная техника. На этом предлагаю не останавливаться», – заключил премьер-министр Белоруссии.