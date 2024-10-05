Кому противопоказана квашеная капуста, рассказал гастроэнтеролог

20:19, 05 октября 2024, ПАИ

О пользе и вреде квашеной капусты рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. Об этом пишут «Известия».

Квашеная капуста полезна высоким содержанием витамина C, который укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и поддерживает здоровье кожи, отметила она. Кроме того, образующиеся в результате брожения молочнокислые бактерии улучшают пищеварение, поддерживают здоровье микрофлоры кишечника и помогают в профилактике запоров. Также квашеная капуста содержит много клетчатки, которая способствует правильной работе кишечника.

Однако взрослым рекомендуется употреблять около 100–200 граммов квашеной капусты в сутки, добавила Екатерина Кашух.

Это связано с тем, что злоупотребление квашеной капустой может привести к дискомфорту в животе и вздутию из-за высокого содержания клетчатки и пробиотиков.

«Кроме того, в такой капусте обычно довольно много соли, которая негативно влияет на артериальное давление и способствует отёкам», – добавила гастроэнтеролог.

При этом некоторым людям стоит ограничить употребление квашеной капусты или полностью исключить её из рациона. По словам специалиста, кислоты, которые образуются в процессе ферментации, раздражают слизистую оболочку желудка. Поэтому квашеная капуста не рекомендуется при язве, гастрите и рефлюксе.

«Из-за высокого содержания соли такая капуста может излишне нагружать почки, поэтому её не советуют есть людям с нарушениями работы почек и артериальной гипертензией», – отметила Екатерина Кашух.