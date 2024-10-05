Адвокат рассказал о законном способе проверить человека по базам данных

23:45, 05 октября 2024, ПАИ

Как проверить человека по открытым базам данных, рассказал РИА Новости председатель совета Московской коллегии адвокатов Андрей Андреев.

Он отметил, что провести проверку можно в государственных реестрах, например в реестре Федеральной службы судебных приставов, и на сайтах по проверке задолжностей. Кроме того, можно узнать информацию из открытых социальных сетей.

При этом адвокат подчеркнул, что нужно осторожно относиться к платным ресурсам с проверкой данных, так как за ними могут скрываться мошенники.