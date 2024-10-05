День страховщика празднуют в России

09:02, 06 октября 2024, ПАИ

Профессиональный праздник специалистов в области страхования празднуют в России 6 октября, сообщает calend.ru.

Эта дата была выбрана в честь начала деятельности Госстраха РСФСР, которое стартовало 6 октября 1921 года.

В тот день Советом народных комиссаров РСФСР был принят декрет «О государственном имущественном страховании», что стало основой для дальнейшего развития государственного имущественного страхования в стране.

А в феврале 1992 года была основана российская страховая группа «Росгосстрах». Она стала правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах».