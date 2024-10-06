Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе

10:53, 06 октября 2024, ПАИ

Открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню учителю и Году семьи, проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

Соревнования проходят среди юношей 2010–2011 годов рождения и мальчиков 2012–2014 годов рождения.



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»











В турнире принимают участие восемь команд – по четыре в каждой возрастной группе. Молодые люди приехали из Шумилина (Белоруссия), Пскова, Пустошки и Себежского района.