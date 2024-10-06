Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
Открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню учителю и Году семьи, проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».
Соревнования проходят среди юношей 2010–2011 годов рождения и мальчиков 2012–2014 годов рождения.
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
В турнире принимают участие восемь команд – по четыре в каждой возрастной группе. Молодые люди приехали из Шумилина (Белоруссия), Пскова, Пустошки и Себежского района.
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