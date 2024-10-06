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Спорт

Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе

Открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню учителю и Году семьи, проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

Открытый турнир по волейболу, посвящённый Дню учителю и Году семьи, проходит в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Фото: газета «Призыв»

Соревнования проходят среди юношей 2010–2011 годов рождения и мальчиков 2012–2014 годов рождения.

  • Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • Восемь команд соревнуются в турнире по волейболу в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»

В турнире принимают участие восемь команд – по четыре в каждой возрастной группе. Молодые люди приехали из Шумилина (Белоруссия), Пскова, Пустошки и Себежского района.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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