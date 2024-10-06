Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о расселении аварийного общежития в Великих Луках

14:45, 06 октября 2024, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по поводу уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного общежития в Великих Луках. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В приёмную руководителя ведомства обратилась местная жительница. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов общежития на улице Сибирцева, в том числе инвалидов, многодетных семей и пенсионеров.

Здание, построенное в 1968 году, было признано аварийным более 30 лет назад. На данный момент оно снято с муниципального баланса. Однако собственники помещений до сих пор не расселены, а документы о признании дома непригодным для проживания утеряны.

В настоящее время строение находится в состоянии разрушения: нарушена целостность кровли, а помещения регулярно затапливаются. Меры к проведению ремонтных работ не принимаются, поскольку здание фактически считается нежилым. Многочисленные обращения граждан не привели к каким-либо результатам, отметили в СК.

По этому факту следователи расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу.

Исполнение поручения поставлено под контроль центрального аппарата ведомства, подчеркнули в СК.