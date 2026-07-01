Сразу три автомобиля столкнулись у заправки в Новосокольниках

14:23, 01 июля 2026, ПАИ

В Новосокольниках на развязке у АЗС «Сургутнефтегаз» столкнулись сразу три автомобиля: Hyundai Sonata, УАЗ «Патриот» и Volkswagen, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX















По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata резко повернул на заправку перед мостом, в результате чего УАЗ не успел затормозить и столкнулся с ним. От удара Hyundai врезался в припаркованный Volkswagen. В ДТП пострадала пассажирка Hyundai Sonata. Женщине оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.