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Происшествия

Сразу три автомобиля столкнулись у заправки в Новосокольниках

В Новосокольниках на развязке у АЗС «Сургутнефтегаз» столкнулись сразу три автомобиля: Hyundai Sonata, УАЗ «Патриот» и Volkswagen, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Новосокольниках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata резко повернул на заправку перед мостом, в результате чего УАЗ не успел затормозить и столкнулся с ним. От удара Hyundai врезался в припаркованный Volkswagen. В ДТП пострадала пассажирка Hyundai Sonata. Женщине оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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