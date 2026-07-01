Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове

12:33, 01 июля 2026, ПАИ

Автомобиль ГАЗ-24 сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Авария произошла на улице Народной, 53а. Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники бригады медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.