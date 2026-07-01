Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове
Автомобиль ГАЗ-24 сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Авария произошла на улице Народной, 53а. Пострадавшей оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают сотрудники бригады медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>