Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

22:11, 01 июля 2026, ПАИ

Автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел в кювет у деревни Атаки в Псковском районе, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В автомобиле находились четыре женщины. Пассажирка переднего сиденья 1980 года рождения погибла на месте от полученных травм.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.