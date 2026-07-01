Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
Автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел в кювет у деревни Атаки в Псковском районе, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В автомобиле находились четыре женщины. Пассажирка переднего сиденья 1980 года рождения погибла на месте от полученных травм.
По предварительным данным, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>