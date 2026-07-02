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Общество

Пропавшего почти два года назад мужчину разыскивают в Псковской области

В Пскове разыскивают пропавшего без вести 36-летнего Владимира Яковлева, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Пропавший без вести
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Пропавший без вести
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Уроженец псковской деревни Голубово в августе 2024 года без вести пропал в Пскове, его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, ранее он работал разнорабочим на территории района Любятово.

На вид мужчине около 35 лет, худощавого телосложения, рост 165–170 сантиметров, волосы короткие, чёрные. На плече у него татуировка в виде эмблемы воинской части, в области локтя на правой руке – металлическая спица, на правой ноге – большое родимое пятно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Яковлева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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