Пенсионерку сбили в Пскове
ДТП произошло во дворе дома № 52 на Рижском проспекте в Пскове. 55-летний водитель допустил наезд на женщину 68 лет, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пенсионерку госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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