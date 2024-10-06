Пенсионерку сбили в Пскове

15:13, 06 октября 2024, ПАИ

ДТП произошло во дворе дома № 52 на Рижском проспекте в Пскове. 55-летний водитель допустил наезд на женщину 68 лет, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В результате ДТП пенсионерку госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.