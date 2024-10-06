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Культура

XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове

XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдовском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Мешков в своём телеграм-канале.

  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова
  • XIV Псковские международные краеведческие чтения прошли в Гдове
    Фото: Ирина Сутулова

«Рад был лично стать частью этого события международного уровня! Что важно, чтения объединили две важные даты – это 80-летие освобождения Гдова и района от немецко-фашистских захватчиков и 105-летие со дня основания Гдовского музея истории края», – отметил Иван Мешков.

По его словам, докладчики приехали в Гдовский район из разных регионов России – от Крыма до Челябинска.

Мероприятие проходило в течение трёх дней. На нём было выслушно 60 докладов.

«Работа шла на трёх площадках, расположенных в двух залах музея и здании районной библиотеки. Благодарю директора Гдовского музея истории края Надежду Леонидовну Сингатуллову и её команду помощников за это мероприятие, которое стало настоящим подарком для города и его жителей», – заключил Иван Мешков.

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