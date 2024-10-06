Жителей Псковской области подозревают в незаконной прописке граждан

17:07, 06 октября 2024, ПАИ

В незаконной прописке граждан подозревают жителей Псковской области. Нарушения миграционного законодательства выявлены в Куньинском районе, Печорском муниципальном округе и Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

В частности, 51-летняя псковичка незаконно зарегистрировала у себя гражданку России. Возбуждено уголовное дело, подчеркнули в УМВД.

Кроме того, в этом году 28-летняя жительница Куньинского района фиктивно прописала у себя четырёх россиян, а 52-летний печерянин – гражданку Таджикистана.

Обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в УМВД.